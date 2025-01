Corinthians vence a Ponte com gol de Talles e briga pela liderança geral do Paulista

O Corinthians venceu a Ponte Preta por 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Estádio Moisés Lucarelli, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Com o gramado bastante prejudicado por conta da forte chuva em Campinas, o Timão fez valer a superioridade técnica e chegou ao triunfo com gol de Talles Magno. O resultado positivo foi importante para o time de Ramón Díaz, que se encontra na terceira colocação geral do Estadual, com 12 pontos, mesma pontuação que os dois primeiros (Mirassol e São Bernardo).

O Corinthians foi superior ao longo da partida, criando diversas oportunidades. Depois de tanto "martelar" o goleiro Diogo Silva, o Timão chegou ao seu gol com Talles Magno, na segunda etapa, em finalização da entrada da área.

Com a vitória, o Corinthians segue na segunda posição do grupo A, com 12 pontos, atrás do líder Mirassol apenas pelo critério do saldo de gols. A Ponte Preta, por sua vez, se encontra na terceira colocação do grupo D, com seis unidades.