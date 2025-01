Com três de Lautaro, Inter de Milão bate o Monaco e garante vaga nas oitavas de Liga dos Campeões

Juventus x Benfica

Ainda nesta quarta-feira, a Juventus recebeu o Benfica, pela oitava rodada da Liga dos Campeões. No Allianz Stadium, os visitantes venceram por 2 a 0, com gols de Vangelis Pavlidis e Orkun Kokçu.

Com o resultado, a Juventus caiu para a 20ª posição, com 12 pontos conquistados, e vai disputar os playoffs da Liga dos Campeões. O Benfica, por sua vez, subiu para a 16ª colocação, com 13 pontos, e também garantiu vaga nos playoffs.

As duas equipes voltam a campo neste domingo. A Juventus recebe o Empoli, às 8h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, no Allianz Stadium. O Benfica visita o Estrela Amadora, às 17h30, pela 20ª rodada do Campeonato Português, no Estádio José Gomes.