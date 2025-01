Com time misto, Corinthians está pronto para enfrentar a Ponte Preta; veja escalações

O Timão tem algumas novidades no banco de reservas, como o meia Luiz Eduardo e o lateral direito Jacaré. Ambos são oriundos das categorias de base.

Para o compromisso desta quarta, o Corinthians segue sem contar com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon, por sua vez, está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Uma baixa de última hora no Timão é o lateral direito Matheuzinho, com um incômodo no músculo posterior da coxa esquerda.

Já a Ponte Preta do técnico Alberto Valentim está escalada com: Diogo Silva; Guilherme Pacheco, Saimon, Danilo Barcelos e Artur; Emerson, Léo Oliveira, Elvis e Serginho; Jean Dias e Danrlei.

O jogo está previsto para começar às 19h45 (de Brasília), mas pode ser adiado em 15 minutos por conta da forte chuva que atingiu Campinas.