Botafogo anuncia a contratação do goleiro Léo Linck, ex-Athletico-PR

O Botafogo anunciou a contratação do goleiro Léo Linck, ex-Athletico-PR, nesta quarta-feira. O atleta de 23 anos assinou um contrato de três anos e permanece no Glorioso até o final de 2028.

Léo Linck é o segundo reforço do Botafogo para a temporada de 2025, junto com o ponta Artur. O goleiro desembarcou no Rio de Janeiro no último dia 16 e desde então vem treinando com o restante do elenco botafoguense.