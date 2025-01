Autor do gol da vitória do Vasco, Paulo Henrique destaca "motivação" especial

Paulo Henrique vive um momento especial dentro e fora dos gramados: prestes a ser pai, o lateral direito do Vasco marcou pelo segundo jogo seguido. Nesta quarta-feira, fez o gol da vitória por 1 a 0 sobre o Maricá, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O filho Mateus, com nascimento previsto para março, tem dado inspiração ao lateral.

"Eu não sei projetar isso (quantos gols dá para fazer até o nascimento do filho). Já fiz dois e estou muito feliz por isso. Espero que o Mateus continue trazendo alegria e mais motivação para nós, para mim e para minha família, para que os gols continuem saindo naturalmente e ajudando a equipe, que é o mais importante ", afirmou Paulo Henrique ao Premiere.