Augusto Melo explica possível venda de Denner, joia do Corinthians, ao futebol inglês

A boa campanha do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior chamou a atenção do futebol europeu. Um dos mais cobiçados foi o lateral Denner, de apenas 16 anos, que estaria com venda encaminhada ao Chelsea, da Inglaterra. O custo da operação giraria em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 48,7 milhões), um valor que causou críticas por parte da torcida corintiana.

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, explicou a operação e o motivo do valor considerado baixo pelo jovem jogador. De acordo com o mandatário, o Timão tentou uma renovação com Denner, que não aconteceu.

"Chamamos o empresário para aumentar o salário dele e aumentar automaticamente a multa. Porém, não quiseram. Eles pediram para esperar porque ia aparecer uma proposta. Ou você aceita, ou alguém pode pagar uma multa irrisória e ele vai embora. Acho que é uma boa proposta. É uma proposta de 8 milhões de euros à vista, que se você for diluir em 4 anos, vai para 12 milhões de euros (cerca de R$ 73 milhões). Depois, tem um valor de, a cada 5 jogos, 500 mil euros (em torno de R$ 3 milhões). Com bonificações, pode passar de 15 milhões de euros (cerca de R$ 91,4 milhões)", disse Augusto Melo, em entrevista ao Meu Timão.