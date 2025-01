Atlético-MG anuncia reformas na Arena MRV para melhorar acústica do estádio

Além disso, no começo de 2025, o Atlético-MG começou o processo de troca do gramado natural da Arena MRV para o piso sintético. A previsão é que o Galo volte a atuar em sua casa no começo do Campeonato Brasileiro, no mês de março.

O Atlético-MG volta a campo nesta quarta-feira, às 22 horas (de Brasília), quando recebe o América-MG, pela quarta rodada do Campeonato Mineiro, no Mineirão. Sem vencer na competição, o Galo é o lanterna do grupo A, com três pontos conquistados.