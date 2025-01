Antes da chuva, favoritos estreiam com vitória no Challenger de Piracicaba

Gustavo Heide estava vencendo o holandês Max Houkes por 4/3, quando a chuva voltou a castigar Piracicaba e adiou as partidas do ATP Challenger 100 para a quinta-feira, no Clube Cristóvão Colombo, com entrada gratuita, a partir das 10 horas (de Brasília). Serão disputados 18 jogos, entre simples e duplas.