Abel resgata lema antigo e faz apelo à torcida do Palmeiras: "Peço para estarmos todos juntos"

"Se eu pudesse fazer um pedido, era a nossos torcedores. Há coisas que não podemos mudar, nossos jogadores sabem que, quando o Palmeiras não vence, as críticas chegam. Peço a nossos torcedores para estarmos todos juntos, em todos os momentos. O Palmeiras foi o time que mais venceu nos últimos anos, o que pedimos a nossos torcedores é para estarmos juntos. Os jogadores sentem, o treinador também. Se querem ajudar os jogadores do Palmeiras, apoiem como apoiaram hoje. Reconheço que hoje não jogamos bem, que nossa torcida pode criticar. Mas reconheço que há coisas que não vou conseguir mudar. Temos 20 dias de trabalho, a época é longa. Queria que nosso adversário estivesse fora do Allianz Parque, não dentro do estádio", afirmou.

"O 'Todos Somos Um' faz mais sentido do que nunca nesta temporada, porque a cada ano fica mais difícil. Há muita coisa para fazer nesse clube, para construir e reconstruir, e para isso precisamos dos nossos torcedores. Os torcedores têm direito de criticar, mas peço que apoiem a equipe do primeiro ao último minuto. E no fim, se quiserem assobiar, que comecem pelo treinador. Ganhamos aqui todos juntos, isso que espero dos jogadores, da direção, da minha comissão e dos nossos torcedores. Temos cinco títulos para ganhar nessa temporada, não posso dizer que vamos ganhar todos, mas vamos competir e lutar por todos eles", acrescentou.

Abel também foi questionado sobre as cobranças ao diretor de futebol Anderson Barros. A principal organizada do Palmeiras, a Mancha Verde, voltou a criticar o dirigente e pediu sua saída antes da bola rolar.

O técnico disse que Barros está acostumado a lidar com a pressão e pediu para que a torcida confie no trabalho da diretoria e da comissão técnica alviverde.

"Não vou ser advogado de defesa de ninguém. O Barros está habituado a críticas, faz parte essa cobrança. A torcida tem direito de se manifestar. Estamos no início do ano, que estejamos todos do mesmo lado e confiem no que estamos fazendo. O trabalho recente dá provas do que é nosso caminho. Não é de agora, vamos para o quinto ano de trabalho juntos. Sabemos o que fazemos. É só ver o que o Palmeiras tem feito e comparar com os times de fora. Vamos sofrer um pouco, temos poucos dias de trabalho, jogamos de dois em dois dias. É a primeira vez que em 20 dias de trabalho já tenho cinco jogos feitos. Ganhamos o Paulista ano passado e muitos desmereceram. Mas, para mim, dá tanto trabalho quando ganhar a Libertadores. Decidimos rodar o elenco em função do calendário. Quando entendermos que devemos juntar o grupo em um só, vamos fazer isso", declarou.

O empate com o Bragantino coloca em risco a vice-liderança do Verdão no Grupo D. O time alcançou oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas.