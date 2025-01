À espera de Neymar, Santos leva virada do São Bernardo no fim e amplia jejum no Paulistão

O Santos chegou a quatro jogos sem vencer em 2025. Nesta quarta-feira, o Peixe até saiu na frente, mas levou a virada e perdeu de 3 a 1 para o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Guilherme fez para os visitantes, enquanto Lucas Tocantins, Augusto e Lucas Riam anotaram os locais.

Com o resultado, o Alvinegro Praiano segue na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. Red Bull Bragantino, com quatro, e Portuguesa, com dois, completam a chave.

O time do técnico Pedro Caixinha ainda não contou com Neymar. O atacante espera um documento do Al-Hilal para deixar a Arábia Saudita e assinar com o seu clube formador. A tendência é que ele seja apresentado na sexta-feira.