Zubeldía relaciona Lucas Ferreira e Matheus Alves para jogo contra a Lusa

No primeiro compromisso do Tricolor no Estadual, aliás, outros garotos da Copinha foram acionados por Maxi Cuberas, auxiliar técnico de Zubeldía. Hugo e Ryan Francisco foram titulares, enquanto Felipe Negrucci entrou no segundo tempo do empate em 0 a 0 com o Botafogo-SP.

Depois de dois jogos consecutivos com o time titular, o São Paulo descansará seus principais atletas, apostando em uma formação alternativa contra a Portuguesa. Será a chance de jogadores que não vêm recebendo tantas oportunidades mostrarem seu potencial a comissão técnica.

Luis Zubeldía e seus auxiliares deverão seguir adotando a estratégia de rodar o elenco durante a primeira fase do Campeonato Paulista. Com a curta pré-temporada realizada neste ano, o Estadual servirá como continuação da preparação do elenco para os grandes desafios de 2025.