Weverton valoriza jogo sem sofrer gols e diz: 'Ano está apenas começando'

O Palmeiras mostrou pouco repertório e não saiu do empate sem gols com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O goleiro Weverton, que fez boas defesas durante a partida, valorizou o fato de não ter sofrido gols e projetou evolução da equipe nas próximas rodadas.

"Quando o goleiro sai de campo sem levar gols é sinal que fez um bom jogo. Feliz por isso. Precisamos melhorar, é o nosso terceiro jogo com essa equipe. A tendência é que as coisas melhorem. Sabemos do peso e da responsabilidade de vestir essa camisa, vamos seguir trabalhando firme. O ano está apenas começando", disse o arqueiro em entrevista ao Paulistão Play.

O resultado coloca em risco a vice-liderança do Verdão no Grupo D. O time alcançou oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas.