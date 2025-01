Seleção Brasileira sub-20 inicia preparação para encarar o Equador no Sul-Americano

Após o duelo contra o Equador, o Brasil encerra a fase de grupos diante da Colômbia, neste sábado, às 18h (de Brasília). Para se classificar à fase final, é preciso estar entre as três melhores seleções do grupo. As quatro primeiras rodadas serão realizadas em Caracas, enquanto a cidade de Puerto La Cruz recebe a final.

Em seguida, de uma chave com seis seleções presentes, quatro se classificarão para a Copa do Mundo sub-20, que acontece entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro, no Chile. Se os anfitriões do Mundial, que já estão automaticamente classificados para a competição, chegarem à fase final do Sul-Americano, uma vaga será aberta.