São Bernardo x Santos: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Paulista

São Bernardo e Santos se enfrentam nesta quarta-feira, no estádio 1º de Maio, em São Bernardo do Campo (SP). O duelo, válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista, está marcado para as 18h30 (de Brasília).

O time do técnico Pedro Caixinha busca a reabilitação no Estadual após três jogos sem vencer. O Peixe perdeu de 2 a 1 para o Velo Clube no último sábado e antes havia sido superado pelo Palmeiras pelo mesmo placar. Na segunda rodada, a equipe empatou em 1 a 1 com a Ponte Preta.

Com os maus resultados, o Alvinegro Praiano caiu para a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani. A equipe precisa da vitória para retomar a ponta da chave.