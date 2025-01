Santos encaminha acordo para contar com Deivid Washington por empréstimo

Todavia, o Menino da Vila não conseguiu ganhar espaço na equipe principal do clube inglês e passou a maior parte da passagem no sub-21. Pelo profissional, ele disputou apenas três jogos, sendo nenhum deles como titular. Já na base, Deivid marcou dez gols e deu uma assistência em 18 jogos.

Neste momento, o atacante é o camisa nove do Brasil na disputa do Sul-Americano sub-20. Ele entrou no segundo tempo na derrota de 6 a 0 para a Argentina e foi titular durante a vitória sobre a Bolívia, no último domingo, por 2 a 1.

Caso a contratação seja concretizada, Deivid será o sétimo reforço do Santos para a temporada. Além de Neymar, o Santos também anunciou as contratações de Luisão, Zé Ivaldo, Leo Godoy, Thaciano e Tiquinho Soares. O volante Zé Rafael, do Palmeiras, também está perto do Peixe.