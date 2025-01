Ryan Francisco registra encontro com França e Dodô: "Aprendendo a fazer uns gols"

Passado o título da Copinha, Ryan Francisco começa a colher os frutos do grande desempenho que teve na competição. Nesta terça-feira, a joia de Cotia registrou o encontro com França e Dodô, dois ex-atacantes que marcaram época no São Paulo, junto de seu empresário, Fabiano, outro ex-atleta tricolor.

"Aprendendo a fazer uns gols", escreveu Ryan Francisco, mostrando sua admiração pelo que a dupla fez com a camisa do São Paulo.

(Foto: Reprodução/Instagram)