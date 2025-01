Romero diz que elenco do Corinthians "já esqueceu" derrota para o São Paulo e projeta jogo contra a Ponte

O atacante Ángel Romero, do Corinthians, projetou a partida contra a Ponte Preta, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Segundo o jogador, o elenco corintiano "já esqueceu" a derrota para o São Paulo e foca em voltar a vencer o quanto antes no Estadual.

"Todos os jogos do Campeonato Paulista são difíceis. Ainda mais contra o Corinthians, que eles (adversários) dão a vida. Vamos tentar trazer os três pontos. Viemos de uma derrota para o São Paulo, mas já esquecemos isso. Trabalhamos para melhorar nossos erros. Tomara que a gente conquiste a vitória o mais rápido possível", disse Romero em entrevista à Corinthians TV.

O Corinthians largou bem no Campeonato Paulista, com vitórias contra Red Bull Bragantino, Velo Clube e Água Santa, mas perdeu para o São Paulo por 3 a 1, no Morumbis. A equipe se encontra na segunda colocação do grupo A, com nove pontos conquistados, atrás apenas do Mirassol, que leva vantagem no saldo de gols.