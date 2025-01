Próximos jogos do Fluminense: time terá 3 clássicos em 4 rodadas do Carioca

O primeiro jogo decisivo será nesta quarta-feira contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, casa do rival. Na sequência, enfrenta o Boavista, no estádio do Maracanã.

Na semana seguinte, outros dois clássicos vão testar o time de Mano Menezes. No dia 5 de fevereiro (quarta-feira), terá pela frente o Vasco, em Brasília, e, por fim, desafia o Flamengo, no domingo, dia 8, no Maracanã.

No Carioca, o Fluminense obteve apenas uma vitória, além de três empates e uma derrota. Portanto, o time soma 6 pontos, dois a menos que o Nova Iguaçu, time que fecha o G4 da classificação.