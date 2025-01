Próximo de ser anunciado pelo Santos, Neymar se despede do Al-Hilal

O vínculo entre Neymar e o Al-Hilal era válido até 30 de junho deste ano. O brasileiro não vinha agradando a comissão técnica do clube árabe, especialmente por conta das lesões. Ele retornou de grave contusão no joelho recentemente e, logo no seu segundo jogo, sofreu uma lesão muscular na coxa.

Atualmente, Neymar já está apto para entrar em campo. Contudo, o técnico Jorge Jesus entendia que ele não está no mesmo ritmo que os companheiros e, por isso, só o usaria na Liga dos Campeões da Ásia e no Mundial de Clubes, deixando-o de fora da liga saudita.