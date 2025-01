Portuguesa x São Paulo: veja onde assistir ao duelo pela quinta rodada do Paulista

TABELA ATUALIZADA!



Ponto final na quarta rodada, então é hora de ver como ficaram os grupos do Paulistão Sicredi.#PaulistãoSicrediÉDoBrasil pic.twitter.com/uZw2DdkHMD

? Paulistão (@Paulistao) January 27, 2025





O São Paulo chega com moral para a partida após vencer o Corinthians no primeiro clássico do ano. Com gols de Lucas (2x) e Oscar, a equipe venceu o Majestoso por 3 a 1, no último domingo, no Morumbis.

Com a vitória, o Tricolor chegou a sete pontos e assumiu a liderança do Grupo C do Estadual. Vale destacar que o time tem um jogo a menos em relação aos demais integrantes da chave. A equipe de Luis Zubeldía segue sem perder no torneio, com duas vitórias e um empate.