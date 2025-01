Por conta da Libertadores, Corinthians enfrentará quatro jogos em nove dias pelo Paulistão

Na temporada 2025, o calendário do futebol brasileiro está mais apertado que o normal. Por conta do novo Mundial de Clubes, que será disputado em junho, os estaduais possuem previsão para terminar ainda em março, fazendo com que os clubes joguem com pouca diferença de dias. O Corinthians irá sentir esta maratona de jogos, tendo que atuar quatro vezes em nove dias.

O Timão irá disputar a pré-Libertadores no dia 19 de fevereiro, contra o Universidad Central-VEN. Nesta data, a FPF (Federação Paulista de Futebol) havia marcado o duelo entre Corinthians e Novorizontino, mas por conta do jogo pelo torneio continental, adiou o confronto entre as equipes paulistas para o dia 3, próxima segunda-feira.