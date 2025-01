Palmeiras joga mal e não sai do empate sem gols com o Bragantino pelo Paulista

O Palmeiras mostrou pouco repertório e não saiu do empate sem gols com o Red Bull Bragantino nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time, assim, chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória no Estadual e vê a vice-liderança do Grupo D em risco.

Com o resultado, o Verdão alcança oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas. O Massa Bruta, por sua vez, segue na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do Santos, vice-líder com uma partida a menos.

O Palmeiras retorna a campo no domingo. O time alviverde enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).