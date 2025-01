Minas derrota o Brasília e se classifica à final da Copa Super 8 de basquete

Na noite desta terça-feira, em confronto válido pela semifinal da Copa Super 8 de basquete, o Minas recebeu o Brasília na Arena UniBH, venceu por 61 a 58 (17/10, 18/18, 7/15 e 19/15) e se classificou à grande final da competição.

Com o triunfo, o Minas carimbou seu passaporte à decisão do torneio, onde enfrentará o vencedor entre Flamengo e Franca, válido pela semifinal da outra chave, duelo que ocorrerá nesta quarta. De outro lado, com a derrota, o Brasília foi eliminado.

A final está marcada para o dia primeiro de fevereiro.