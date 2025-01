Marcelo Teixeira anuncia retorno de Neymar ao Santos: "Vem ser feliz de novo"

O sonho do torcedor se tornou realidade: Neymar está de volta ao Santos! O presidente do clube Marcelo Teixeira anunciou o retorno do atacante nesta quarta-feira. Ele chega em definitivo, por seis meses, após rescindir com o Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Teixeira publicou em seu perfil no Instagram um vídeo anunciando a volta de Neymar. No vídeo, ele conta o início da trajetória do jogador pelo Peixe e disse que a torcida o espera de braços abertos.

"Lembro como se fosse hoje quando o nosso eterno capitão Zito, junatmente com o Alemão, veio me contar sobre mais um craque descoberto pelo querido e saudoso Betinho. Neymar era o seu nome, um nome tão diferente quanto seu talento, e que talento", disse Teixeira.