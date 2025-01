Mais que Neymar: tropeços e 'bronca' de Caixinha fazem Santos atacar mercado

A corrida por reforços ficou mais intensa nos últimos dias. Isso porque a pressão cresceu no CT Rei Pelé. Depois de vencer na estreia, o time já coleciona três tropeços seguidos. Foram duas derrotas, sendo uma em um clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro, e um empate.

Além disso, o técnico Pedro Caixinha deixou clara a sua insatisfação com a falta de opções no elenco. Ele entende que é preciso contratar, especialmente, jogadores para o meio de campo e ataque.

"No meio-campo temos praticamente três jogadores. E depois precisamos avaliar a posição de 9. Temos as posições claras. Extremos, no meio-campo e na parte central do ataque", declarou depois do revés de 2 a 1 para o Palmeiras, na última quarta-feira.

Caso todos estes nomes se concretizem, o Santos chegará a 10 reforços neste começo de ano. Até o momento, o Peixe anunciou cinco atletas. São eles: os zagueiros Zé Ivaldo e Luisão, o lateral direito Leo Godoy, o meia Thaciano e o atacante Tiquinho Soares.

O clube volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Alvinegro Praiano está na segunda colocação do Grupo B, com quatro pontos. O líder é o Guarani, com sete.