Líder, Argentina supera Bolívia e se mantém invicta no Sul-Americano sub-20

Nesta terça-feira, em confronto válido pela terceira rodada da primeira fase do Sul-americano sub-20, a líder Argentina enfrentou a Bolívia no Estádio Polideportivo Misael Delgado, venceu por 1 a 0 e se manteve invicta. Teo Rodriguez foi quem balançou as redes para a Albiceleste.

Com o triunfo, a Argentina chegou aos sete pontos, na primeira colocação do Grupo B, e manteve sua invencibilidade na competição. Agora, os argentinos somam duas vitórias (Brasil e Bolívia) e um empate (Colômbia) em três partidas disputadas. De outro lado, com a derrota, a Bolívia permaneceu sem pontos somados, na quinta e última posição da chave.

A Argentina volta aos gramados no próximo sábado, às 18h (de Brasília), quando encara o Equador. Na próxima quinta, também às 18h, a Bolívia duela contra a Colômbia. Ambos os duelos serão válidos pela quarta rodada do torneio continental.