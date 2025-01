Jogo do Palmeiras contra o Água Santa pelo Paulistão será realizado em Brasília

Antes do jogo em questão, o Palmeiras disputará duas partidas pelo Estadual. O Verdão volta aos gramados no próximo domingo, às 18h30, quando visita o Guarani, no Brinco de Ouro da Princesa, pela sexta rodada. Em seguida, a equipe de Abel Ferreira recebe o seu rival Corinthians na quinta (06/02), às 20h, pela sétima rodada do torneio.

Ainda nesta terça, o Palmeiras mostrou pouco repertório e não saiu do empate sem gols com o Red Bull Bragantino no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O time, assim, chegou ao segundo jogo consecutivo sem vitória no Estadual e vê a vice-liderança do Grupo D em risco. A equipe deixou o gramado sob vaias da torcida.

Com o resultado, o Verdão alcança oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas. O Massa Bruta, por sua vez, segue na terceira colocação do Grupo B, com os mesmos quatro pontos do Santos, vice-líder com uma partida a menos.