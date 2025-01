Flamengo avança em negociações e encaminha a chegada de Jorginho

O jogador expressou no ano passado seu desejo de retornar ao Brasil no fim de seu contrato com os Gunners, que vai até o dia 31 de junho deste ano. Flamengo e Palmeiras se interessaram pela aquisição do atleta, porém, as conversas com o Alviverde não evoluíram, sobrando apenas o time carioca como opção.

Questões pessoais com salários e tempo de contrato já estão alinhados com o meia. Agora, Jorginho deve iniciar conversas com o Arsenal para definir qual será o método de sua transferência.

O Flamengo trabalha com três possibilidades, a rescisão contratual de Jorginho com o clube inglês, a necessidade de uma compensação financeira para tê-lo imediatamente, e também a da chegada do ítalo-brasileiro apenas ao fim de seu contrato, no meio da temporada.

O jogador tem apenas 19 partidas na temporada, e atuou em 32% dos minutos da equipe até agora, sem marcar gols ou dar assistências. Jorginho tem passagens por Hellas Verona, Napoli, Chelsea, onde conquistou a Champions League e foi cogitado para ser Bola de Ouro em 2021, e por último o Arsenal.