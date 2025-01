Fabinho Soldado reforça importância de manter elenco, mas diz que o Corinthians está atento ao mercado

Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, voltou a reforçar a importância de a diretoria ter mantido o elenco que terminou a temporada de 2024 em alta. Mesmo assim, o dirigente deixou claro que o departamento de scouting do Timão segue atento ao mercado da bola, caso seja necessária a contratação de jogadores pontuais.

"A verdade é que a manutenção do elenco, para esse momento, foi o mais importante. Em 2024, as peças foram chegando. Temos ótimos atletas em cada posição. Agora é manter, ver os contratos. Nossa gestão de contrato precisa ser atuante para no momento de negociar a gente não ficar sem opção. O trabalho foi para isso, ampliar os vínculos, foi assim com o Bidon, na aquisição do Hugo (Souza)...", disse Fabinho Soldado em entrevista ao Podpah.

Desde o final de 2024, o Corinthians estendeu os vínculos de André Carrillo, Ángel Romero e Maycon, além de renovar com Bidon. O Timão também adquiriu o zagueiro Cacá em definitivo.