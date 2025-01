Escobar sofre edema na coxa esquerda e desfalca o Santos contra o São Bernardo

O confronto contra o São Bernardo está marcado para acontecer neste domingo e é válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola no estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).

O Santos não vence há três jogos e busca a reabilitação no Estadual. A equipe ocupa a segunda posição do Grupo B, com quatro pontos, três a menos que o líder Guarani.