Escalação do São Paulo: elenco encerra preparação para enfrentar a Portuguesa

Após a convincente vitória por 3 a 1 no clássico contra o Corinthians, no último domingo, o São Paulo chega para o duelo com a Portuguesa embalado. É verdade que Zubeldía não contará com o mesmo time das últimas duas partidas, entretanto, poderá colocar a força do seu elenco à prova nesta quarta-feira.

Com a curta pré-temporada, o elenco são-paulino segue se preparando em meio ao Campeonato Paulista. Por isso, Zubeldía não abre mão de rodar o elenco para que todos sigam adquirindo ritmo de jogo e se recondicionando fisicamente.

O São Paulo é o líder do Grupo C do Campeonato Paulista, com sete pontos, e tem um jogo a menos que os outros integrantes da chave, já que não entrou em campo na primeira rodada, contra a Inter de Limeira, devido à pré-temporada nos EUA.