Dinamarca x Brasil pelo Mundial de handebol nasculino: veja horário e onde assistir

O duelo entre Brasil e Dinamarca, pelas quartas de final do Mundial de Handebol Masculino, será na quarta-feira (29), às 13h30, com transmissão na CazeTV e no SporTV.

Pra cima, #TimeBrasil!

Time Brasil, January 26, 2025

Enfrentando a atual tricampeã mundial (2019, 2021 e 2023) e duas vezes campeã olímpica (2016 e 2024), a Dinamarca faz, até o momento, uma campanha perfeita: vencendo os três jogos tanto da primeira fase quanto da segunda.

Com o Egito, que irá enfrentar a França, essa é a quarta vez na história da competição que duas seleções não europeias se classificam para as quartas de final. A primeira vez foi em 1999, com Cuba e o Egito avançando.

Mundial de Handebol Masculino