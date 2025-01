Cruzeiro aguarda resposta sobre oferta a Renato Gaúcho

Renato Gaúcho deixou o Grêmio no fim de 2024 após uma campanha ruim no Brasileirão. Sem vínculo, o treinador chegou a negociar com Vasco e Santos, mas não chegou a um acordo e preferiu tirar um tempo para descansar.

Aos 62 anos, Renato Gaúcho conta com grande experiência e uma carreira de técnico recheada de títulos. Seu auge veio na conquista da Libertadores de 2017 pelo Grêmio. Ainda faturou uma Recopa Sul-Americana, duas Copas do Brasil, seis Estaduais no Rio Grande do Sul e uma Recopa Gaúcha.