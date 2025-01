Corinthians encerra preparação para enfrentar a Ponte Preta; veja provável escalação

O Corinthians encerrou a preparação para enfrentar a Ponte Preta, pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. Nesta terça-feira, os jogadores fizeram os últimos ajustes antes do duelo que será disputado no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Para o duelo, o Corinthians segue sem contar com o meia Rodrigo Garro (tendinopatia patelar no joelho direito), o zagueiro Gustavo Henrique (lesão no tendão do músculo adutor da perna direita) e o volante Maycon (processo de transição após romper o ligamento do joelho). O jovem meio-campista Breno Bidon é outra baixa certa, já que está com a Seleção Brasileira sub-20 para a disputa do Sul-Americano.

Por conta do apertado calendário de janeiro, a tendência é que Ramón Díaz preserve os titulares em Campinas. O treinador vem "rodando" o time neste começo de Estadual, pensando no lado físico dos jogadores.