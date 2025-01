Com gol no fim, Juventude vence Guarany de Bagé e assume a liderança provisória do Grupo C no Gaúcho

Nesta terça-feira, pela terceira rodada do Grupo C do Campeonato Gaúcho, o Juventude recebeu o Guarany de Bagé no Estádio Alfredo Jaconi e venceu por 1 a 0. O gol foi marcado por Erick.

Com o resultado positivo, o Juventude, que jogou com um a mais desde os 38 minutos do primeiro tempo, assumiu a liderança provisória do Grupo C. O time alcançou seis pontos, dois a mais em relação ao São Luiz, que ainda entra em campo na rodada. Do outro lado, o Guarany de Bagé ficou estacionado em terceiro do Grupo A, com os mesmos dois conquistados.

O Juventude retorna aos gramados neste sábado, contra o Caxias, pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho. A bola rola às 21h30 (de Brasília), no Estádio Francisco Stédile. Um dia depois, o Guarany de Bagé encara o Pelotas no Estádio Antônio Magalhães Rossel, também pela quarta rodada da competição estadual. Desta vez às 19h.