Cinco dos seis gols sofridos pelo Santos no Paulistão nasceram em jogadas aéreas; veja raio-x

Diante da Ponte Preta, em Campinas, porém, o arqueiro não foi capaz de parar Jean Dias. O atacante aproveitou o espaço entre Luan Peres e Escobar para marcar de cabeça. O duelo terminou 1 a 1.

No clássico contra o Palmeiras, o primeiro gol também saiu em jogada aérea. Maurício dominou com liberdade na esquerda e cruzou na medida para Thalys, que estava livre entre João Basso e Zé Ivaldo. O garoto não perdoou e deu início a virada alviverde. O segundo gol nasceu de um escanteio. Após levantamento na área, a bola ficou viva para Richard Rios soltar o pé.

Já no revés de 2 a 1 para o Velo Clube, no último sábado, os mandantes abriram o placar depois de uma cobrança de escanteio fechada. A marcação bateu cabeça e Brazão teve que fazer um milagre. No rebote, contudo, Luca Meirelles chutou em cima de Daniel Amorim e a bola entrou.

No segundo tento do time de Rio Claro, Daniel Amorim apareceu sozinho nas costas da defesa em batida de falta e só teve o trabalho de cabecear para o fundo das redes.

E o curioso é que os quatro zagueiros testados pelo técnico Pedro Caixinha (João Basso, Luan Peres, Luisão e Zé Ivaldo) já falharam neste tipo de lance. Gil é o único atleta da posição que ainda não foi usado. Outro problema é o espaço que os rivais estão tendo para efetuar o cruzamento.

O Santos tenta corrigir estes problemas o quanto antes para se recuperar no Paulistão. O clube volta a campo nesta quarta-feira, quando visita o São Bernardo, pela quinta rodada. A bola rola no gramado do Estádio 1º de Maio, em São Bernardo (SP), a partir das 18h30 (de Brasília).