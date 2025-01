Chefe de futebol da Red Bull, Klopp visita Allianz e acompanha jogo entre Palmeiras e Bragantino

De acordo com a programação do Bragantino, Jurgen Klopp irá ao CT do Bragantino, em Atibaia, nesta quinta-feira. Lá, conhecerá as estruturas do time e deve conversar com o técnico Fernando Seabra.

Já na sexta-feira, ele deve estar no Nabi Chedid para assistir ao jogo do Massa Bruta com o Novorizontino, pela sexta rodada do Paulistão. O embate está marcado para as 19h30 (de Brasília).