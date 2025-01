Botafogo encerra preparação para clássico contra o Fluminense pelo Carioca

Nesta terça-feira, no gramado sintético do Estádio Nilton Santos, o Botafogo encerrou a preparação para o clássico contra o Fluminense, pela sexta rodada do Campeonato Carioca.

O elenco comandado pelo técnico Carlos Leira realizou atividades com e sem bola.

Apesar de já ter participado dos treinos com o restante do elenco, Artur, único reforço do Fogão para a temporada até o momento, não será relacionado para a partida. Isso porque o atleta ainda não foi regularizado no BID da CBF.