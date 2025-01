Botafogo defende invencibilidade em duelos contra o Fluminense

A invencibilidade total do Botafogo no clássico soma sete partidas. A última vitória do Fluminense no confronto aconteceu em 20 de junho de 2022, quando ganhou por 1 a 0, gol do zagueiro Manoel.

A partida entre Botafogo e Fluminense, pelo Campeonato Carioca, está marcada para esta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.

Relembre os últimos seis clássicos entre Botafogo e Fluminense:

21/09/24