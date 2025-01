Athletico-PR x Cianorte: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Paranaense

Nesta terça-feira, pela sexta rodada do Campeonato Paranaense, o Athletico-PR recebe o Cianorte, às 20h (de Brasília), na Ligga Arena. As duas equipes estão entre os oito primeiros e buscam a vitória para encostar nos líderes.

Enquanto o Furacão está na sexta posição, com oito pontos, o Cianorte é o terceiro lugar, com nove. Ambos correm atrás do Operário, líder com 11.

ONDE ASSISTIR