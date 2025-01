Atalanta terá desfalque de peso para jogo com o Barcelona

A Atalanta amargará uma ausência importante para o duelo desta quarta-feira contra o Barcelona, pela Champions League. Referência no setor ofensivo da equipe italiana, Ademola Lookman está fora da partida.

O jogador foi vetado pelo departamento médico da Atalanta. Durante a preparação do time, o atacante sentiu um desconforto no joelho esquerdo que limitou sua presença no gramado.