Atacante Caio Maia sofre lesão no joelho e desfalca o Atlético-MG

O atacante Caio Maia sofreu uma entorse no joelho direito na partida contra o Orlando City. Os exames de imagem confirmaram a ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco.

O atleta iniciou a fisioterapia e passará por procedimento cirúrgico em data a ser... pic.twitter.com/2pxuiWGHtW

January 28, 2025

O atacante atuou nos dois amistosos de pré-temporada nos Estados Unidos. Ele estreou no profissional na temporada passada, entrando em dois jogos do Campeonato Brasileiro.

A próxima partida do Atlético-MG será diante do América-MG, nesta quarta-feira, às 22h (de Brasília), no Mineirão. O duelo é válido pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. O Galo iniciou o Estadual com três empates e ocupa a lanterna do Grupo A.