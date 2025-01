Artur herda a camisa 7 do Botafogo e destaca: "Vim para somar"

Artur, o novo Camisa 7?? do Fogão!

January 28, 2025

Artur, que vai vestir a histórica camisa 7 do Glorioso, parece pronto para retomar o bom futebol, já que procurou se preparar até durante as férias.

"Nas minhas férias em dezembro, eu não parei, trabalhei bastante. Me vejo preparado fisicamente. Estou contando com o time e o time está contando comigo, estou me sentindo preparado", comentou.

Na última temporada, com a camisa do Zenit, o atleta disputou 19 partidas, com quatro gols e cinco assistências. Ele admitiu que seu desempenho no clube russo foi abaixo do esperado.