Apesar de início positivo no Paulista, bola aérea vira ponto de atenção no Corinthians

"Não, não tem necessidade de alerta máximo. Temos que trabalhar mais para cometer menos erros nessa situação, mas não podemos fazer um drama do que aconteceu. Dói muito, o grupo está abalado, mas estamos no Corinthians, amanhã vamos levantar e trabalhar de novo", comentou Emiliano em coletiva.

Os problemas com as jogadas pelo alto reascenderam o debate sobre a qualidade dos zagueiros do elenco corintiano. Alguns torcedores entendem que o clube precisa ir ao mercado para reforçar o setor. O presidente Augusto Melo, porém, disse publicamente que não vê necessidade.

"Não [precisa de reforços para a zaga], nós temos o Tchoca, que está em uma ascensão muito grande. Ainda estamos no começo da temporada. Ainda bem que essa derrota (para o São Paulo) aconteceu agora. Estamos no topo da tabela, o torcedor corintiano pode ficar tranquilo, porque vamos brigar por títulos", declarou o dirigente no último domingo.

Neste momento, os zagueiros disponíveis para a comissão técnica são André Ramalho, Cacá, Félix Torres e João Pedro Tchoca, excluindo os garotos oriundos da base que costumam completar banco. Gustavo Henrique, que terminou 2024 como titular, se encontra com uma lesão no tendão do músculo adutor da perna direita e é baixa.

O próximo compromisso do Corinthians será contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 19h45 (de Brasília). Atento para não cometer os mesmos erros, o Timão vai até o Estádio Moisés Lucarelli em busca de uma recuperação depois da derrota no clássico para o São Paulo.