Abel minimiza má atuação do time e garante foco no Palmeiras: "Estou aqui de alma e coração"

O técnico Abel Ferreira reconheceu a má atuação do Palmeiras no empate sem gols com o Red Bull Bragantino, nesta terça-feira, no Allianz Parque, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O português, porém, minimizou o desempenho do time e disse que já esperava.

"Fizemos um jogo pouco conseguido. Muitas perdas de bola, pouca adaptação a um gramado rápido, mais passes errados do que o normal. No primeiro jogo fomos dinâmicos, não esperava isso. Hoje foi dentro do que esperávamos. Sabemos qual é o caminho, foi uma decisão minha de dividir o elenco. Tenho certeza que vamos construir uma equipe competitiva, como sempre fizemos. Há um processo que temos que seguir, sabemos o que temos que fazer e onde nós queremos chegar. Independente de qualquer opinião, sei o que fazemos no clube", afirmou

"Fizemos um mal jogo, não produzimos muito. A nossa função é trabalhar em cima dos nossos processos. Hoje o que mais me preocupou foi a quantidade de passes errados. Mas sei qual é o caminho, sabemos o que queremos. Todos anos nossas equipes foram competitivas e esse ano também seremos. Agora é hora de recarregar as baterias e dar oportunidade aos jogadores", acrescentou.