Abel diz saber caminho para aprimorar Palmeiras e se compara a Klopp: "Ganhou menos títulos do que nós"

"Sou capitão do meu destino e dono da minha alma. Estou aonde quero estar. Nenhum clube do mundo me dá as condições que esse clube oferece. É o melhor clube do país, de longe. Independente de opiniões e críticas, sabemos o que queremos fazer, sei qual é o caminho. Todos têm suas responsabilidades, a minha é arrumar os processos da equipe. Ganho dinheiro para que a torcida do Palmeiras veja nossa identidade e nossos valores em campo", finalizou.

De fato, Abel Ferreira, há pouco mais de quatro anos à frente do Palmeiras, foi campeão mais vezes do que Klopp durante sua longa passagem pelo Liverpool. O alemão conquistou oito taças no decorrer das nove temporadas sob o comando dos Reds, enquanto o português, em menos tempo, já faturou dez troféus.

O resultado coloca em risco a vice-liderança do Verdão no Grupo D. O time alcançou oito pontos e se mantém na segunda posição da chave, mas pode cair para o terceiro lugar caso a Ponte Preta derrote o Corinthians nesta quarta-feira, em Campinas.

O Palmeiras retorna a campo no domingo. O Alviverde enfrenta o Guarani, no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, pela sexta rodada do Paulistão. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília).