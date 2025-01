Ramón Díaz liga alerta com bola aérea e minimiza ausência de Garro

"Não é alerta máximo. Temos que trabalhar mais e cometer menos erros nessas situações. Não podemos fazer um drama com o que aconteceu. Dói muito, estamos golpeados, mas isso é Corinthians. Amanhã nós temos que acordar de novo, treinar de novo, e temos mais um jogo pela frente para conquistar os objetivos que queremos", afirmou.

Ramón e Emiliano também foram questionados sobre a ausência de Rodrigo Garro. O argentino, lesionado, dá lugar a Igor Coronado neste início de temporada. Contudo, o camisa 77 teve atuação discreta no Majestoso.

O treinador foi perguntado se Garro fez falta, mas desconversou e minimizou a ausência do atleta, que se envolveu em um acidente fatal nos primeiros dias de 2025.

"O que passa é que Garro está se recuperando de uma lesão. Para nós é um jogador muito importante, demonstrou isso ao longo do campeonato passado. Mas, na ausência dele, trabalhamos com Coronado. Ele conhece a posição, vinha disputando muito bem as partidas anteriores. A queda da equipe no segundo tempo foi de forma geral, não encontramos o jogo, o ataque. Teremos que trabalhar isso", comentou.

O time alvinegro vinha de dez triunfos consecutivos. O último revés da equipe do Parque São Jorge havia sido para o Racing, no jogo de volta da semifinal da Copa Sul-Americana de 2024, por 2 a 1. O duelo foi disputado no dia 31 de outubro do ano passado.

Com a derrota no clássico, o Timão perde a ponta do Grupo A do Paulistão para o Mirassol e cai para a segunda colocação da chave, com nove pontos conquistados.