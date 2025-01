Próximo do Flamengo, Danilo se despede da Juventus nas redes sociais

Provável novo reforço do Flamengo, o lateral Danilo se despediu da Juventus nas redes sociais na manhã desta segunda-feira. O jogador de 33 anos rescindiu seu contrato com o clube italiano e está muito próximo de reforçar o Mengão, onde poderá reencontrar seu ex-companheiro Alex Sandro, com quem atuou junto na Juve.

"Caro torcedor da Juventus, não sei por onde começar. Já se passarem cinco anos e meio, mas para mim parece uma vida inteira. Não é fácil se separar de um grande amor, de um clube e uma camisa que me deram tanto. Foi o clube mais importante da minha história. Obrigado por tudo, um abraço do capitão", disse Danilo, através de um vídeo em suas redes sociais.