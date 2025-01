Palmeiras x Red Bull Bragantino: veja onde assistir à partida pela quinta rodada do Paulistão

Como chegam as equipes?

O Palmeiras perdeu sua invencibilidade no Campeonato Paulista na última rodada, após a derrota diante do Novorizontino, no último sábado, por 2 a 1. A equipe do técnico Abel Ferreira tem duas vitórias, um empate e uma derrota em quatro jogos. O Alviverde é o vice-líder do grupo D, com sete pontos conquistados.