Observado por Dorival, Alisson recupera confiança no São Paulo e mira Seleção

E o volante começou 2025 com tudo. Ele foi titular nas duas últimas partidas do Paulistão e não foi substituído em nenhuma. Na vitória de 1 a 0 sobre o Guarani, ainda deu uma assistência.

Na visão de Alisson, esse bom início de ano, tanto pessoal quanto coletivo, está ligado a preparação que o elenco fez nos Estados Unidos.

O meio-campista, inclusive, ainda rebateu uma fala recente de Leila Pereira, presidente do Palmeiras, sobre times que viajam durante a pré-temporada.

"Às vezes você escuta muita besteira. Fomos aos Estados Unidos para fazer uma boa pré-temporada. Hoje foi a prova disso. Lá conseguimos fazer dois períodos quase todos os dias. Ficamos juntos no hotel, conversamos e tivemos momentos de lazer. Isso é muito importante para conhecer quem está chegando também. Que a gente siga assim, com essa união e pés no chão", disse.

"Cada um fala o que pensa. Cada um sabe o que seu clube precisa. Ela tem a opinião dela. A gente respeita. A gente não controla o que as pessoas pensam sobre você. É a opinião de cada um. Fomos lá e foi muito bem trabalhado. Agora é seguir com os pés no chão e seguir trabalhando", completou.

Após vencer o Corinthians, o São Paulo retorna a campo já nesta quarta-feira. O time enfrenta a Portuguesa, no Mercado Livre Arena Pacaembu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).